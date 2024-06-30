شغال spa.gov.iq كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كافة محافظات العراق

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير حول صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم محافظات العراق، فضلاً عن أن برنامج الرعاية الاجتماعية تضم عدد كبير من المواطنين في الدولة العراقية، بما يوفر هذا البرنامج دعمًا ماليًا لجميع الأشخاص المتقدمين، حتى أن ذلك يوفر لهم حياة كريمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعليه يمكنك التعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية عقب صدور الوجبة السابعة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

معرفة كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

لجميع الأشخاص المتقدمين، يمكن الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة التي سيتم العمل على صدورها في غضون فترة قليلة من الأن، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن تذهب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

بعدها يتم العمل على تسجيل بيانات الدخول.

حتى يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

لكي تظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في العراق.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية؟

ولكي يتم العمل على التقديم إلى الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية في كافة محافظات العراق، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-