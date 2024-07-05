تحويل خاطئ على إنستاباي؟ اتبع الخطوات التالية واسترد أموالك بسهولة!

من الوارد جدًا أن يقع أي شخص في مشكلة التحويل بالخطأ عبر إنستاباي، حيث يمكن أن يتم تحويل مبلغ مالي إلى حسابك من أحد الأشخاص الغير معروفين، الأمر الذي يستدعي التحقق من هوية الشخص المرسل ثم إبلاغ البنك بشكل فوري حتى تنفي أي صلة بهذه العملية، وأيضًا كي تتجنب المسائلة القانونية إذا كانت تلك الأموال غير شرعية، وسوف نوضح لكم خلال مقالنا الطريقة الصحيحة للتعامل مع جميع التحويلات المالية الغير معروفة وأيضًا تجنب أي مشكلة قانونية محتملة وذلك بالنسبة إلى تطبيق انستاباي.

التحويل بالخطأ عبر إنستاباي

في حالة التحويل بالخطأ عبر إنستاباي بمعنى أنك قمت بإرسال حوالة مالية عن طريق الخطأ يجب عليك أن تقوم بالتواصل مع البنك أولًا وبعدها تقوم بتقديم طلب مكتوب حتى يتم وقف تنفيذ عملية التحويل وأيضًا لاسترداد المبلغ، مع مراعاة التالي:

يجب العلم أنه لا يمكن للبنك أن يقوم بحجز الأموال الموجودة داخل حساب المستلم دون أخذ إذن كتابي من ذلك الشخص.

كذلك في حالة رفض المستلم أن يقوم بإعادة الحوالة يتم إحالة زي المشكلة إلى إدارة الالتزام داخل البنك وذلك للتحقق من الوضع، وإن لم يتم حل المشكلة يتم إحالتها فورًا إلى القضاء.

مع العلم أن فترة استرداد مبلغ التحويل تختلف حسب نوع العملية.

حيث أن المدة بين الفروع الخاصة بنفس البنك داخل جمهورية مصر تستغرق نحو 7 أيام عمل.

أما بالنسبة إلى مدة العملية بين فرع داخل مصر وفرع البنك خارج مصر فقد تستغرق نحو 10 أيام عمل.

وأيضًا بالنسبة إلى فرع بنك مصري وأي فرع لبنك موجود خارج مصر، فإن العمليات قد تستغرق نحو شهر وذلك للتدقيق والفحص بها.

والجدير بالذكر أن تلك الإجراءات السابقة تمكن العملاء من التعامل بصورة صحيحة مع جميع التحويلات المالية الغير معروفة، وأيضًا تجنبهم حدوث أي مشاكل و مساءلات قانونية.

تطبيق إنستاباي

إن تطبيق انستاباي انتشر بشكل كبير جدًا بين العديد من الأشخاص، ويرجع ذلك إلى سهولة وسرعة التحويل من خلاله، حيث أن عدد المستخدمين داخل هذا التطبيق وصل إلى نحو 6.5 مليون عميل وذلك منذ أن تم إطلاقة من عامين فقط.