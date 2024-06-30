ظهرت هنا.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول صلاح الدين عبر موقع ملازمنا results.mlazemna

طلاب الصف الثالث متوسط 2024 دور أول صلاح الدين في العراق ينتظرون إعلان نتائج امتحاناتهم للعام الدراسي بعد انتهاء عمليات تصحيح الدرجات والتدقيق فيها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد تم الإعلان عنها وهي تشمل جميع المحافظات، حيث وفرت الوزارة كافة التسهيلات لطلابها لسهولة الاطلاع من خلال المواقع الإلكترونية نتائجهم أو وزارة التربية، وفي المقال سنقدم لكم نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول صلاح الدين.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول صلاح الدين

للحصول على نتيجة الثالث متوسط لعام 2024 دور أول محافظة صلاح الدين، يجب على الطلاب استخدام إحدى المواقع الرسمية والمعتمدة وزارة التربية العراقية و يجب اتباع الخطوات التالية:

اختيار رابط النتائج من الموقع المفضل.

إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.

تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول.

إدخال رقم الجلوس بدقة.

كتابة الاسم الكامل كما هو مدون في البيانات الرسمية.

التأكد من صحة الاسم ورقم الجلوس قبل النقر على استعلام.

الضغط على زر استعلام لعرض نتائج جميع المواد الدراسية على الفور.

رابط موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول صلاح الدين

للحصول على نتيجة الثالث متوسط 2024 دور أول صلاح الدين بسهولة فيمكن لكل تلميذ وولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع ملازمنا الوزاري.

اختيار محافظتهم من القائمة المتاحة.

البحث عن كلمة تنزيل والنقر عليها.

اختيار تنزيل من نتائجنا.

البحث عن اسم مدرستهم ضمن القائمة المعروضة.

تنزيل الملف بصيغة PDF والبحث فيه باستخدام الاسم و رقم الامتحان.

نتائج الثالث متوسط بغداد

وزارة التربية أكدت أن الطلاب في الصف الثالث متوسط بغداد يجب أن يكونوا مكملين في التالي: