عبر ur.gov.iq خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024 ادفع قيمتها أون لاين من بيتك

تعد خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني أحد أشهر وأكتر الخدمات بحثًا في دولة العراق، حيث دائمًا ما يبحث المواطنين العراقيين الذين يمتلكون سيارات عن هذه الخدمة، حتى يتمكنوا من الإستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم، وبعدها يدفعونها، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، ويدفعون على المخالفة قيمة التأخر عن الدفع أيضًا، وأصبح الآن يمكنك بكل سهولة الإستعلام عن المخالفات المرورية في العراق بشكل إلكتروني.

خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024

في حال كان لديك مخالفات مرورية في دولة العراق، وتريد الإستعلام عنها، وعن قيمتها سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

قم في البداية بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أور

قم بإدخال رقم السيارة في المكان المخصص لذلك.

قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن المخالفات المرورية.

وبعد القليل من الوقت سوف يظهر أمامك صفحة تحتوي على كافة معلومات المخالفة.

خطوات دفع المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024

أما إذا كنت قد استعلمت بالفعل عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بسيارتك، وتريد دفعها قبل انتهاء المدة، قم بالخطوات التالية حتى تتمكن من الدفع:

بعد التسجيل في منصة الإلكترونية أور.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن المخالفات على السيارات.

قم بكتابة رقم السيارة.

وبعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة أمامك.

قم بالضغط على أيقونة تأكيد الحجز.

وحينها يقوم الموقع بنقلك إلى صفحة الدفع، فقم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك، وقم بالدفع.

قيمة المخالفات المرورية في العراق 2024

هناك قيم ثابتة لبعض المخالفات المرورية في العراق لعام 2024، وهذه القيم محددة من من قبل الحكومة العراقية، وتكون هذه القيم كالتالي: