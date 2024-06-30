سجل بسرعه .. خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 رواتب ممتازة للمقبولين تعرف على الشروط

تعد مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024 فرصة رائعة لكافة المواطنين الجزائريين الذين لا يمتلكون عمل ثابت، وذلك لأنها ضمن المسابقات التي قدمتها الحكومة الجزائرية من أجل القضاء على البطالة ومنح كل مواطن عمل ثابت، يعزز من مستوى معيشته ويساعده على استكمال حياته وعيش حياة كريمة، ولكن بالطبع هناك شروط يجب أن تتوفر لدى المتقدم من أجل أن يحصل على القبول في المسابقة، حتى يتأكد المسؤولين عن المسابقة من أن المتقدم جاهز للعمل.

خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

إن كنت ترغب في الحصول على عمل ثابت بدخل شهري ثابت يوفر لك ولأسرتك العيش براحة، سيكون عليك التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024، عن طريق التالي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب المؤسسة العامة للجمارك

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تسجيل مسابقة الجمارك.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات قم بالضغط على أيقونة تقديم.

شروط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

حتى يتأكد المسؤولين عن مسابقة الجمارك لعام 2024 من أن المتقدم حقًا يرغب في العمل وقادر عليه، قد قاموا بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم، وهي:

يجب أن يكون المؤهل التعليمي للمتقدم متناسب مع الوظيفة المقدم عليها.

كما عليه أن يقدم كافة المستندات المطلوبة والتي منها وثيقة الخدمة العسكرية.

على المتقدم أن يكون جزائري الجنسية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

حين تقدم في مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024 سيكون عليك إرفاق بعض المستندات الرسمية والمختومة من مصادر موثوقة، وهذه المستندات هي: