لجميع الطلاب كيفية تعديل الرغبات في القبول الموحد في سلطنة عمان 2024 موعد غلق باب التعديل

من الخدمات الإلكترونية التي قد وفرتها وزارة التربية والتعليم العمانية للطلاب، خدمة تعديل الرغبات في القبول الموحد في سلطنة عمان لعام 2024 بشكل إلكتروني، وهذه الخدمة هامة للغاية بالنسبة لكافة الطلاب المقبلين على دخول الجامعات، لأن من خلال القبول الموحد يتمكن الطلاب من التقديم على الجامعات المختلفة أو مؤسسات التعليم العالي، أو البعثات والمنح الخارجية والداخلية، ووقت التقديم يتم تحديد من قبل الوزارة، والذي يختلف عن وقت التعديل.

موعد تعديل الرغبات في القبول الموحد في سلطنة عمان 2024

قد حددت وزارة التربية والتعليم العمانية بالفعل موعد تعديل الرغبات في القبول الموحد في سلطنة عمان لعام 2024، والذي سيكون بعد انتهاء فترة التقديم أولًا بمدة، حيث أن التقديم قد بدأ منذ يوم 1 مايو 2024 وسوف ينتهي يوم 1 يوليو 2024، وبذلك سوف يبدأ التعديل يوم 7 أغسطس 2024 وينتهي يوم 17 أغسطس 2024، ونظرًا لأن مدة التعديل أيام قليلة، يجب عليك البدء في التعديل حين يتم الإعلان عن فتحه.

كيفية تعديل الرغبات في القبول الموحد في سلطنة عمان 2024

في حال كنت قد انتهيت من التقديم في القبول الموحد في سلطنة عمان لعام 2024، وكنت ترغب في تعديل رغباتك، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب مركز القبول الموحد

قم بالضغط على أيقونة تعديل الرغبات.

قم بالتأكد من صحة البيانات الخاصة بك، ودرجاتك الموجودة أمامك.

قم بالضغط على أيقونة حفظ.

سوف تظهر أمامك بعض الرغبات التي قد قدمتها، والتي لم تتحق فيها الشروط وفقًا لدرجاتك، قم بحذفها.

قم بالضغط على أيقونة إعلان البرامج الدراسية.

وبعدها قم بإدخال رغباتك الجديدة.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في القبول الموحد في سلطنة عمان 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم العمانية بعض المعايير التي يجب أن تكون متوفرة لدى الطالب المتقدم من أجل أن يتمكن من التسجيل في القبول الموحد في سلطنة عمان لعام 2024، وهي: