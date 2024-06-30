” لعزومات شهية” طريقة عمل رول الرقاق باللحمة الطري في المنزل بمذاق لذيذ

يعد الرقاق باللحمة من أشهى وأشهر الصواني التي يتم تحضيرها في العزومات والولائم والمناسبات، حيث تتمتع ذلك الرقاق بمذاق اللحمة المعصجة بالبهارات والبصل بنكهة لذيذة ومقبولة ودسمة، ويمكن لربة المنزل تحضير ذلك الطبق بسهولة تامة وفي وقت قصير وبمذاق جيد كما يمكن تحضيره في صورة رول محمر في الزيت أو في الفرن على حسب الرغبة.

مقادير عمل الرقاق باللحمة في المنزل

تتكون وصفة الرقاق باللحمة من المقادير التالية:

لفة رقاق.

نصف كيلو جرام لحمة مفرومة.

2 بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

4 حبات من الطماطم المبشورة.

5 جرام ملح وفلفل.

5 جرام قرفة وجنزبيل.

5 جرام بهارات لحمة.

10 مل سمنة مذابة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة في المنزل

فيما يلي نوضح طريقة وخطوات تحضير أصابع الرقاق باللحمة لتقديمها على سفر الطعام بشكل وقوام الجاهزة: