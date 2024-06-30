رابط تسجيل منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 والمستندات المطلوبة للقبول

أطلقت الحكومة العُمانية منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان، التي تكون من أكثر المنح والبرامج الداعمة للعديد من المواطنين في مختلف أنحاء السلطنة، إضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم في توفير حياة كريمة أمام جميع الأشخاص المتقدمين، للمساهمة على الظروف المعيشية الاقتصادية، وعليه يمكنك التسجيل في المنفعة وفقًا لبعض المستندات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منفعة دخل الأسرة أمام جميع المواطنين في سلطنة عمان، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار “منفعة دخل الأسرة”.

حتى يتم العمل على إدخال كافة المعلومات في الخانات المخصصة لذلك.

ليتم إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في منفعة دخل الأسرة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

مستندات التسجيل في منفعة دخل الأسرة

وحدد صندوق الحماية الإجتماعية، بعض المستندات المعنية بطلب القبول في منفعة دخل الأسرة أمام جميع المواطنين في كافة أنحاء سلطنة عمان، وهي نصت على النحو الأتي:-