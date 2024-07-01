حسب الاسم ورقم الاكتتاب رابط فعال نتائج الباك 2024 سوريا وزارة التربية السورية بكالوريا سوريا علمي وأدبي

يبحث الطلاب بشكل مكثف عن نتائج الباك 2024 سوريا الدورة الأولى بفرعيها العلمي والأدبي، حيث يترقب الطلاب الاعلان عن النتائج بعدما خرجت العديد من المصادر التي تؤكد اقتراب انتهاء عمليات الفحص والمراجعة للأوراق وبعدها يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي وتكون متاحة عبر موقع وزارة التربية السورية، ويتساءل طلاب البكالوريا عن رابط استخراج نتائج دورة جوان 2024 وهذا ما نقدمه اليكم خلال موقعنا البديل فتابعونا.

نتائج الباك 2024 سوريا

أنهي طلاب وطالبات البكالوريا العلمي والأدبي اختبارات الدورة الأولى في يوم 13 من حزيران وتقدم نحو 558 ألف طالب وطالبة لحضور الامتحانات، وقامت وزارة التربية بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان والتي تمت بنجاح، وأعلنت الوزارة استمرار عمليات التصحيح داخل مراكز الكنترول بالولايات حيث انتهت تصحيح مواد (اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، الفلسفة)، وجاري العمل على مراجعة الدرجات في باقي المواد وأكدت عدة مصادر أن نسب النجاح مرتفعة ومرضية للطلاب.

وصرحت وزارة التربية السورية أن النتيجة ستكون خلال النصف الاول من شهر تموز (يوليو) ولن تتأخر عن ذلك أي خلال الايام المقبلة، لذلك توجد حالة من الترقب للطلاب الذين لديهم شغف كبير لمعرفة النتيجة، حيث تعد البكالوريا مرحلة مصيرية للطالب والتي يتحدد عليها امكانية الالتحاق بالمرحلة الجامعية.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

يتساءل عدد كبير من الطلاب عن كيفية استخراج نتائج الباك 2024 سوريا، ولقد وفرت وزارة التربية السورية امكانية الحصول على النتائج قبل ظهورها بالمدارس بشكل الكتروني عبر موقعها الرسمي وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة بشكل نهائي، والحصول على نتائج البكالوريا يتطلب اتباع الخطوات الاتية: