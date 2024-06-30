“10.000 جنية في جيبك غير الحوافز“ وظائف وزارة الشباب والرياضة الجديدة 2024 بمرتبات مجرية .. قدم حالا

إلى جميع العاطلين عن العمل قامت وزارة الشباب بالإعلان عن وظائف شركة creme للحلويات والمشروبات ولكنها قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وذلك حتى يتم القبول، يجب العلم أن وزارة الشباب قامت بالتعاون مع عدة شركات من أجل توظيف عمل للشباب والحد من مستوى البطالة داخل الدولة والهدف من هذا هو تحسين مستواهم الاقتصادي، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف شركة creme للحلويات والمشروبات

تحتاج شركة creme للوظائف التالية:

منسق بيع شرقي.

منسق بيع غربي.

مساعد مدير فرع.

عمال نظافة.

باريستا.

منسق آيس كريم.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف شركة creme

وضعت الشركة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على الوظائف وهي:

يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي.

يشترط أن يكون المتقدم حسن المظهر.

يجب أن يكون لديه خبرة تتراوح من سنة إلى سنتين.

يشترط أن لا يتعدى عمر المتقدم 30 سنة.

مميزات العمل في شركة creme

تتميز الشركة بأنها تمنح للعاملين رواتب مجزية.

يتم توفير تأمين اجتماعي للعاملين.

يوجد فرص ترقي في وقت قصير.

خطوات التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، أو من خلال الذهاب إلى مقر مقر العمل وهو مركز شباب صلاح سالم في بني سويف وهذا يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وظائف شركة سبيد للتجارة والتوزيع

قامت الشركة بالإعلان عن احتياجها للوظائف الآتية:

عمال دليفري من الدرجة الثانية والثالثة.

عمال دليفري درجة أولى.

مشرفين حركة.

عمال تسليم وتحصيل.

يمكنكم التقديم على الوظائف من خلال الموقع الخاص بالشركة.