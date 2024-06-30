هسة الان.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 صلاح الدين وجميع محافظات العراق

في الوقت الحالي، يشغل العديد من الطلاب والطالبات في محافظات العراق، ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط التي أثارت جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، حتى أن وزارة التربية العراقية تتجهز بكافة أجهزتها ومعاونيها لكي يتم العمل على رفع كشوفات نتائج الثالث متوسط عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يمكنك التعرف على كشوفات نتائج الثالث المتوسط في محافظات العراق، لكي يتعرف كل طالب وطالبة على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم يتم إدخال الكود الخاص بالتحقق من الشخص المتقدم.

مع اختيار مرحة الثالث المتوسط وكذلك المحافظة المقيم بها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني في الخانة تنزيل الكشوفات.

ليتم التعرف عليها في النهاية.

استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتيجة نت

ولكي تتمكن من القيام باستخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-