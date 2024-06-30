فتح الباب رسميا.. طريقة التقديم على سكنات عدل 3 بعد الاعلان عن توقيت فتح باب التقديم.. سجل من هنا

سكنات عدل 3، اكد وزير الاسكان عن موعد انطلاق منصة الكترونية لتقديم طلبات الاكتتاب في سكنات عدل 3 لعام 2024، بهدف تمكين الراغبين في الحصول على هذه السكنات من التسجيل والاستفادة، تم تحديد تاريخ افتتاح رابط استمارة سكنات AADL3 في الخامس من شهر جويلية/يوليو 2024، حيث سيتاح التسجيل من الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، ويستمر حتى الساعة السادسة مساء من اليوم التالي، هذه الخطوة تأتي لضمان أكبر فرصة للمواطنين للتسجيل والاستفادة من هذه المبادرة.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

طلب السكن يجب أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية، وأن يكون في الفئة العمرية التي لا تتجاوز 70 عاما.

ينبغي أن يكون الدخل الشهري لطالب السكن وزوجته أقل من 6 أضعاف الأجر القاعدي المضمون.

لا يجب أن يكون لطالب السكن أو زوجته سابقا استفادة من أي نوع من أنواع السكن الخاصة ببرنامج عدل أو غيره، أو أن يمتلكوا أي عقار سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء.

كما يجب أن لا يكونا قد حصلا على أي إعانات مالية من الدولة سابقا.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون طالب السكن مقيما في الولاية التي يتقدم فيها بطلب السكن.

موعد فتح باب التسجيل

تعلن حكومة الجزائر عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية في إطار مشروع سكنات عدل 3، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الجمعة 5 يوليو من نفس العام، للحصول على فرصة للحصول على وحدة سكنية، يتوجب على جميع المواطنين التسجيل خلال الفترة المحددة، يتم التقديم عبر الإنترنت على موقع وكالة عدل كما أفصحت الوزارة، ويتطلب الحصول على سكن في سكنات عدل 3 سداد حوالي 20% من قيمة الوحدة السكنية كدفعة أولى، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم من جنسية جزائرية ومقيما دائما داخل حدود الجزائر.