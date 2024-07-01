عاجل ورسميا وزارة المالية الجزائرية تكشف حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر -الحق شوف حسابك

كشفت وزارة المالية الجزائرية، حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر، وذلك تزامنا مع إعلان الحكومة عن وجود زيادة لمعاشات المتقاعدين للعام الحالي، حيث تسعي الحكومة لدعم المواطنين المتقاعدين، ويكون ذلك من اجل توفير حياة كريمة وأفضل في ظل غلاء الأسعار سواء محليا او عالميا، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

‏أوضحت وزارة المالية بشأن زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر، والتي تتمثل في الآتي:

كما يحصل الأشخاص المتقاعدين براتب أقل من 20000 دينار جزائري، على زيادة بقيمة 1000 دينار جزائري.

أيضا يحصل الأشخاص المتقاعدين براتب أزيد من 20000 دينار جزائري، على زيادة بقيمة 800 دينار جزائري.

كذلك يحصل الأشخاص المتقاعدين براتب ما بين 50000 دينار جزائري إلى 80000 دينار جزائري، على زيادة بنسبة 300% من إجمالي الراتب.

يحصل الأشخاص المتقاعدين براتب أزيد من 80000 دينار جزائري، على زيادة بنسبة 200% من إجمالي الراتب.

فيما إنه سيتم بدء صرف الزيادة مع موعد صرف رواتب المتقاعدين والمقرر له بأن يكون اليوم الاول في كل شهر ميلادي، ولذلك سيتم صرف الراتب يوم غدا الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، بناء على توجيهات الحكومة الجزائرية، بشرط توافر شروط الاستحقاق المحددة.

‏كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين في الجزائر 2024 ‏‏

حيث إنه يمكن الاستعلام عن راتب المتقاعدين في الجزائر 2024، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات الآتية: