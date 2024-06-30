منصه مظلتي.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق جميع محافظات العراق pdf الوجبه السابعه

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة على تقديم دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات الذين في حاجة للدعم ذات الدخل المنخفض، وينطبق عليهم الشروط المطلوبة، ولذلك نقدم لكم خلال السطور خطوات الاستعلام إلكترونيا في مختلفة المحافظات.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية، من أهم أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية، حيث إنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق، عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

من ثم يتم تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة السر.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح بالخانات المخصصة لذلك.

قم الآن باختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة استعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

كتابة رقم الدفعة، وكذلك المحافظة التابع لها الشخص.

التأكد بأن كافة البيانات التي تم إدخالها صحيحة.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر امامك كشوفات الأسماء بملف إلكتروني صيغة بي دي اف pdf، وعليك الآن البحث عن اسمك في قائمة الكشوفات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الشروط الواجب توافرها في المتقدم ليتمكن من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط على النحو التالي: