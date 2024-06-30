خطوات التسجيل في جامعة مؤتة الجناح العسكري بالاردن وشروط القبول

ادارة جامعة مؤته أعلنت عن خطوات التسجيل في الجامعة الجناح العسكري 2024 حيث يتم تحديد موعد التقديم في الجامعه من الاداره في فترة معينة وتم الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات القبول في كلية العلوم الشرطيه والعسكريه و كلية الاميرة منى للتمريض، حيث ان جميع بدأ يبحث عن خطوات التسجيل والشروط المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عايز شروط القبول وخطوات لضمان القبول بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في جامعة مؤتة الجناح العسكري

ادارة جامعة مؤته قد أعلنت عن عدة خطوات للتسجيل في الجامعة والتي تكون الكترونيا عبر الرابط الرسمي للجامعة بالخطوات التالية:

يجب أن تضغط على رابط الرسمية لموقع جامعة مؤتة الأردن.

ثم قم بمتابعة الإجراءات للتسجيل وادخل رقم جلوس الامتحان في الثانوية العامة والرقم الوطني ويضغط على تسجيل.

سوف يظهر لك الاسم والبرنامج الدراسي اضغط على حفظ ثم ادخل كلمة المرور وادخل هوية الطالب واستكمال الاجراءات الاخرى.

سوف يصلك رساله برقمك الجماعي اضغط عليها وقم بتسجيل الكتروني عبر هذه الكلمة.

ثم ادخل البيانات المطلوبة بدقة كاملة لنجاح القبول.

شروط التسجيل في جامعة مؤتة الجناح العسكري