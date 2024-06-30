“الموارد البشرية” توضح حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 500 ريال للعائل في الدفعة 31 لشهر يوليو 2024

اقترب موعد صرف رواتب الضمان المطور دفعة شهر يوليو 2024 بعد أن أعلنت الوزارة موعد نزول الرواتب لتكون في أول أيام كل شهر ميلادي، ويعتقد المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور أن هناك زيادة في قيمة الدعم بمقدار 500 ريال سعودي لكل مستفيد من الدعم، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية حقيقة زيادة الدعم هذا الشهر كما حددت قيمة معاش الضمان المطور بعد الزيادة بنسبة 20%.

موعد نزول الضمان المطور شهر يوليو

يتم إيداع رواتب الضمان المطور في أول أيام كل شهر ميلادي ويتم تقديم أو تأخير الموعد إذا وافق هذا اليوم أحد الإجازات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يصرف الدعم المخصص لهذا الشهر يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر يوليو 2024.

حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي

لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات رسمية حول زيادة قيمة رواتب الضمان الاجتماعي هذا الشهر، وفي حالة وجود زيادة في الرواتب سوف يتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بعض المستفيدين قد توقعوا وجود زيادة قي قيمة الدعم هذا الشهر لإضافة مبلغ كعيدية لعيد الأضحى ولكنها مجرد شائعات لم يتم إعلانها بشكل رسمي.

كم تحصل الأسرة من الضمان المطور

حددت وزارة الموارد البشرية قيمة الراتب المخصص لكل شخص مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد تطبيق زيادة قيمتها 20% وقيمة الدعم بعد تطبيقها هي: