غيري لون شعرك.. طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني مثالي بدون حناء أو صبغات

يعد اللون البني من أكثر الألوان المستخدمة لصبغ الشعر، وذلك لمظهره الطبيعي وألوانه المتنوعة التي تناسب مختلف ألوان البشرة ولكن، قد تسبب صبغات الشعر الكيميائية ضرر للشعر، مما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل طبيعية وتوجد العديد من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني دون الإضرار به، وفي هذا المقال، سنقدم لك أفضل الطرق.

طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني مثالي

من اهم الطرق الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني مثالي منها ما يلي:

المكونات

كوب من القهوة العربية القوية.

ملعقتان كبيرتان من بلسم الشعر.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

الطريقة

امزجي القهوة العربية مع بلسم الشعر والقهوة المطحونة حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه.

وزعي الخليط على شعرك بالتساوي، وتأكدي من تغطية جميع خصلات الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

اشطفي شعرك بالماء الدافئ فقط.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على لون بني أغمق.

هذه الوصفة تناسب بشكل خاص صاحبات الشعر الأشقر أو البني الفاتح.

استخدام الشاي الأسود لتلوين الشعر

المكونات

5 أكياس من الشاي الأسود.

كوب من الماء المغلي.

ملعقتان كبيرتان من بلسم الشعر.

الطريقة