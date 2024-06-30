تسعى للتكافل الاجتماعي: تعرف على كيفية الحصول على الدعم من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1445

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هي إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة للأفراد الأكثر احتياجًا، حيث تهدف المؤسسة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال توفير الدعم اللازم لتحسين ظروف الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد، حيث سنقدم في هذا المقال خطوات تقديم طلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المستحقين.

مؤسسة الوليد بن طلال والعمل الخيري

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مؤسسة غير ربحية تعمل على مساعدة الأفراد الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي، كما تتنوع أشكال الدعم التي تقدمها المؤسسة بين الدعم المالي، وتوفير وحدات سكنية، والمساعدة في المشاريع الصغيرة، وأيضاً تسعى المؤسسة إلى تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة، وذلك من خلال المبادرات المتنوعة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال لاختيار المستحقين

تحدد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الدعم، وذلك لضمان وصول المساعدة إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا، وفيما يلي بعض هذه الشروط:

السن: يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 21 عامًا.

الدخل الشهري: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 3000 ريال سعودي.

عدم وجود أملاك: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك أو ثروات مسجلة باسمه.

شروط الوحدة السكنية: إذا تم توفير وحدة سكنية للمتقدم من قبل المؤسسة، فيجب عليه عدم بيع هذه الوحدة لأي شخص آخر.

إعادة الوحدة السكنية: إذا استفاد المتقدم من المؤسسة بوحدة سكنية، فيجب عليه الاتفاق على إعادة هذه الوحدة إلى المؤسسة في حالة وفاته أو تحسن حالته المادية.

خطوات تقديم الطلب لمؤسسة الوليد الخيرية

لتقديم طلب المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: قم بزيارة موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على الإنترنت.

التسجيل كمستفيد جديد: ابدأ عملية التسجيل كمستفيد جديد.

ملء النموذج: قم بملء النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية اللازمة، مثل الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهوية الشخصية، وما إلى ذلك.

تقديم الطلب: اضغط على زر التسجيل لتقديم طلبك.

مراجعة الطلب: بعد تقديم الطلب، ستقوم المؤسسة بمراجعة المعلومات المقدمة والتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على المساعدة.

موضوعات قد تهمك:

“سند لك ولكل الأسرة”.. كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان 1445.

كيفية تسجيل طلب مساعدة في مؤسسة تراحم الخيرية بالإمارات 2024.

كيفية تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة زايد الخيرية 1445 بدولة الإمارات.

كيفية التقديم للحصول على وظيفة في جمعية الشارقة الخيرية بالإمارات 2024.