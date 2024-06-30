متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024؟ وما حقيقة صرف 750 ريال سعودي اضافي

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع تساؤلات المواطنين الرائجة حول متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024، حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة موعد الصرف بشكل دقيق حتى يتم التوجه لسحب الدعم من ماكينات الصراف الآلي، لاسيما أن هناك انتظار وتهافت حول الصرف لشراء المستلزمات حيث يعد الضمان الاجتماعي مصدر دخل وحيد للعديد من الأسر.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024؟

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلا أن تاريخ يوم الإثنين الأول من يوليو الموافق في التاريخ الهجري 25 ذو الحجة 1445 هو الموعد المحدد لإيداع الرواتب والمستحقات المالية في حسابات جميع المستفيدين وقد يستغرق الإيداع اليوم بأكمله، لذا أشارت الوزارة إلى ضرورة مراجعة الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال للتحقق من صحة الإيداع فقط لمن حصل على الأهلية والقبول الخاص بدراسة الأهلية للدفعة 31 المعلن عنها في تاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وقد نفت الوزارة صحة ما يتداوله البعض عن صرف دعم اضافي بقيمة 750 ريال سعودي على الدعم الأساسي من برنامج الضمان الاجتماعي مشيرة إلى وجود حسابات ومنصات رسمية لابد من تحري المعلومات الصحيحة منها قبل الترويج لتلك الشائعات.

كم راتب الفرد من الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 31؟

يحصل المستفيد الرئيسي على دعم بقيمة 1320 ريال سعودي ، بينما يحصل التابع على 660 ريال سعودي بحد أقصى قيمة خمسة آلاف ريال سعودي للأسرة الواحدة، وقد أشارت الوزارة إلى وجود دعم اضافي وهو دعم الغذاء والكهرباء ودعم حليب الطفل هذا بالإضافة إلى تأكيد الصرف وفقا للأمر الملكي الذي منح رب الأسرة والتابعين راتب اضافي بقيمة 20%.