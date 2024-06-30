بعد تبكير تاريخ الصرف .. طريقة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عبر موقع التضامن

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بعد تبكير تاريخ الصرف .. طريقة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عبر موقع التضامن

يتساءل عدد كبير من مستفيدي تكافل وكرامة عن حالة الكيفية الصحيحة للاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عام 2024، ولقد تم الإعلان مسبقاً من قبل مؤسسة تكافل وكرامة عن تطبيق زيادة اخيرة في شهر مارس الماضي عام 2024، والتي بلغت 15%، وذلك طبقاً للتوجيهات الرئاسية، وقد جاء هذا القرار في إطار المساهمة الفعالة في تقديم الدعم المالي بشكل يجعل منه مواطن قادر على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها جميعاً.

طريقة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

بإمكانك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونياً باتباع عدد من الخطوات اليسيرة، نوضحها كالتالي:

  • قم بالولوج إلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • انقر على زر “استعلام”.
  • ستظهر على الفور جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

المستندات المطلوبة التسجيل في تكافل وكرامة

يلزم للتقديم على دعم تكافل وكرامة توافر عدة وثائق، توضحها كالتالي:

  • نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.
  • صورة من بطاقة التموين.
  • بيان القيد المدرسي للأبناء من عمر ست حتى ثمانية عشر عام.
  • صورة شهادة الانفصال.
  • نسخة من بيان وصاية الأيام.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة

فيما هو آت توضيح لقيمة المعاش قبل وبعد تطبيق الزيادة:

  • 450 بعد الزيادة 5 جنيه مصري.
  • 500 بعد الزيادة 575 جنيه مصري.
  • 550 بعد الزيادة 5 جنيه مصري.
  • 620 بعد الزيادة 713 جنيه مصري.
  • 650 بعد الزيادة 5 جنيه مصري.
  • 700 بعد الزيادة 805 جنيه مصري.
  • 740 بعد الزيادة 851 جنيه مصري.
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معلومات الكاتب
Gehad hussin

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