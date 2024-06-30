شروط التسجيل في منفعة دعم الأسرة وخطوات التسجيل 2024 سلطنة عمان

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط التسجيل في منفعة دعم الأسرة وخطوات التسجيل 2024 سلطنة عمان
منفعة دخل الأسر عمان 2024

الحكومة في سلطنة عمان قد حددت عدة شروط لكي يتم القبول في منفعة داخل الأسرة والتي تقدم عدد كبير من المساعدات للأسر التي تحتاج إلى ذلك، ويعد من البرامج التي تهدف الى تخفيف الاعباء المعيشية عن الافراد ومواجهة التحديات الاقتصاديه الحاليه، حيث ان التسجيل في منفعة سوف يكون الكتروني من خلال رابط صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بخطوات سهلة وبسيطة سوف نذكرها لكم خلال هذا المقال بالتفصيل.

شروط التسجيل في منفعة داخل الأسرة سلطنة عمان

الحكومة في سلطنة عمان أوضحت عدة شروط للتسجيل في منفعة الأسرة تتمثل فيما يلي:

  • يجب أن يكون جميع الأفراد من مواطني سلطنة عمان وحاملي الجنسية وإقامة دائمة داخل البلاد.
  • في حاله السيده الأرملة يجب أن تقدم إثبات ذلك وإذا كانت أجنبية يجب أن تقدم شرط الإقامة الدائمة في البلاد.
  •  يجب أن يكون دخل الأسرة لا يقل عن الحد المنع الذي يحدده صندوق الحماية الاجتماعية.
  •  ويجب ألا تمتلك الاسرة عقارات او سيارات او اصول ذات قيمه عاليه.
  •  ويجب أن يكون للفرد حساب بنكي مفعل لكي يستلم الدفعات عليه.
  • ويجب ان يكون للاسرة طفل واحد على الأقل في المراحل التعليمية.

خدمات التسجيل في منفعة داخل الأسرة سلطنة عمان

  • ابعت على رابط صندوق الحماية الاجتماعية.
  • ثم يضغط على دعم الأسرة.
  •  وادخل البيانات المطلوبه ادخل الاسم وكلمة المرور
  •  ثم ادخل رقم الهاتف والبريد الالكتروني وإدخال جميع البيانات الاخرى وادخل الدخل الشهري بدقه.
  • ثم ارفع الاوراق والمستندات المطلوبة ثم اضغط على ارسال.
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amal khater

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