“جزء حماسي جديد”.. مواعيد مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل “صلاح الدين” من أبرز الأعمال التاريخية التي نالت استحسان الجماهير، مما جعله من أكثر المسلسلات شهرة في الوطن العربي، يُعرض المسلسل مدبلجًا على العديد من القنوات العربية، ويتابعه المشاهدون من مختلف الدول، ومع النجاح الباهر للموسم الأول، يتساءل الجميع عن موعد عرض الجزء الثاني، يروي المسلسل قصة القائد صلاح الدين الأيوبي وإنجازاته في تحرير البلاد والمعارك التي خاضها، في الفقرات التالية، سنستعرض موعد مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني والقنوات التي ستقوم بنقله.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

بدأ تصوير مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني رسميًا، حيث أعلن طاقم العمل عن بدء الإنتاج وكشفوا عن تفاصيل الأحداث التي سيتناولها، يركز المسلسل على تحرير صلاح الدين الأيوبي لعدد من المدن والمعارك التي يخوضها وينتصر فيها بفضل ذكائه وشجاعته.

من المتوقع عرض المسلسل في بداية شهر أغسطس المقبل، وسيتضمن العديد من الأحداث المتصاعدة، سيُعرض المسلسل على عدة قنوات فضائية، بما في ذلك قناة الفجر الجزائرية وقناة إي تي في التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنك الاستمتاع بمتابعة الأحداث المثيرة من الجزء الثاني من مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” بجودة عالية عبر قناة الفجر الجزائرية، التي تعرض المسلسل منذ بداية الموسم الأول لجمهورها الواسع، تُعرف هذه القناة بتقديم كل ما هو جديد وحصري، ويمكنك مشاهدتها على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة القناة: HD

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المسلسل على قناة آي تي في التركية باستخدام التردد التالي: