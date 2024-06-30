“غازكو” سعر تعبئة اسطوانة الغاز بزيادة 2 ريال وأسعار الوقود الجديدة آرمكو “تأثير أزمة الطاقة في العالم”

جعلت شركة ارامكو سعر تعبئة اسطوانة الغاز بزيادة 2 ريال أغلى عن ما كانت من قبل، وهذه الزيادة بسبب استهلاك الموارد المستمرة الذي يؤدي إلى استنزافها حيث عللت الشركة تحديداً استخدام الكهرباء المستمر وغيرها من الخدمات التي تحتاج وقود، وكان من ضمن الزيادات التي تم تطبيقها على الموارد الاستهلاكية كذلك الغاز، وسوف نوضح لكم في موضوعنا كافة الزيادات التي وضعتها شركة ارامكو على جميع انواع الوقود.

سعر تعبئة اسطوانة الغاز بزيادة 2 ريال ارامكو



كما وضحنا لكم في السابق أصبح السعر الذي تقدمه شركة ارامكو الخاصة بتعبئة أسطوانة الغاز من جديد أغلى بنسبة تصل ل ٩,٥٪، ولم يحدث أي تغيير في سعر أسطوانة الغاز منذ شهر مارس الذي مضى، وهكذا قامت شركة غازكو شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتطبيق الزيادة بحيث تصبح نسبة الزيادة ريالين إضافيين فوق السعر الأصلي ٢١.٨٥ ريال، وقامت شركة غازكو بالتوضيح أن هذا السعر لا يشمل النقل حيث تختلف النسبة من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى إلى منافذ البيع التي تخص كل منطقة.

📌شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" ترفع سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز ريالين إلى 21.85 ريال بعد رفع أرامكو أسعار غاز البترول المسال في السوق المحلية بنسبة 9.5% إلى 1.04 ريال للتر pic.twitter.com/0Zgu9MZDNA — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) June 30, 2024

خطة الأسعار الجديدة الخاصة بالوقود

تغيرت خطة الأسعار بسبب أنه جعلت شركة ارامكو سعر تعبئة أسطوانة الغاز أعلى وبالتالي بسبب هذا التغيير يحدث تغيير على كافة الأنواع الخاصة بالمشتقات النفطية، وتصبح خطة الأسعار الجديدة كما يلي:

أصبح سعر الكيروسين ١,٣٣ ريال سعودي للتر الواحد بدلاً من سعر ٠,٩٣ ريال سعودي أي أنه قد زاد بنسبة ٤٣٪.

كذلك فقد أصبح السعر الخاص بلتر البنزين ٩١ الواحد بسعر ٢,١٨ ريال سعودي.

أيضاً قد أصبح السعر الخاص بلتر البنزين ٩٥ الواحد بسعر ٢.٣٣ ريال سعودي.

كذلك فإن سعر لتر الديزل الواحد أصبح ١,١٥ ريال سعودي.

أصبح سعر لتر الغاز المسال ١,٠٤ ريال سعودي للتر الواحد بدلاً من سعر ٠,٩٥ ريال سعودي.

أزمة الطاقة سبب الغلاء

كما وضحت ارامكو سعر تعبئة اسطوانة الغاز الذي قد أنه سبب هذه الزيادة هو حاجة الشعب السعودي الدائم للوقود في المنازل والسيارات وغيرها من الأماكن والاستخدامات المتعددة، وأن هناك أزمة في الطاقة ليست في السعودية بل في العالم أسره فتعمل السعودية على توفير احتياجات الشعب السعودي وتحل أزمة الطاقة، وبسبب هذا الاستهلاك تكون هناك الزيادة الدائمة.