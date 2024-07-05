رابط شغال نتائج الباك سوريا 2024 الدورة الأولى moed.gov.sy النتائج الامتحانية حسب الاسم والكنية

يترقب الكثير من الطلاب إعلان نتائج الباك سوريا 2024 الدور الأول بجميع الولايات، حيث أكدت وزارة التربية السورية أن النتيجة مازالت قيد التصحيح والمراجعة وجاري العمل على رصد وتجميع الدرجات ليتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي، ومنذ نهاية الاختبارات وتصاعدت عمليات البحث عن موعد نتائج البكالوريا، ونستعرض معكم عبر موقعنا البديل طريقة الاستعلام عن النتيجة فتابعونا.

موعد نتائج الباك سوريا 2024

يبحث طلاب البكالوريا بفرعيها العلمي والأدبي عن موعد ظهور النتائج، ولم تعلن وزارة التربية السورية حتى الآن عن موعد رسمي محدد وذلك لاستمرار عمليات الفحص والتدقيق ومازالت أعمال مراجعة الدرجات داخل الكنترول قائمة، وتشير أغلب المصادر إلى أن النتيجة لن تتأخر عن النصف الأول من شهر تموز المقبل فور اعتمادها، وتشير أيضا المصادر إلى أن نسب النجاح في أغلب المواد الدراسية مرتفعة ومرضية إلى حد كبير للطلاب وأولياء الأمور.

وكان الطلاب قد أدوا اختبارات البكالوريا بداية من يوم 26 آيار (مايو) حتى 13 من حزيران (يونيو) 2024، وتقدم لحضور الاختبارات نحو 558 ألف طالبة وطالبة داخل اللجان، وقد حرصت وزارة التربية على تنظيم سير فترة الامتحانات بنجاح من خلال مندوبين مخصصين لذلك، وقد انتهت الوزارة من تصحيح مواد اللغة الفرنسية والروسية وكذلك مادة الفلسفة وجاري تصحيح باقي المواد للانتهاء من النتيجة في أقرب وقت.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024

أتاحت وزارة التربية السورية امكانية استخراج نتائج الباك سوريا الدورة الأولى عبر موقعها الرسمي قبل الاعلان عنها بالمدارس، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية. النقر على النتائج الامتحانية واختيار نتائج البكالوريا الدورة الأولى سوريا 2024. ادخال بيانات الطالب الاسم ثم رقم الاكتتاب. الضغط على زر عرض النتيجة. خلال ثوان قليلة تظهر بيان كامل بالدرجات يوضح درجة كل مادة دراسية والمجموع النهائي والنسبة المئوية.

وبذلك نكون قد اوضحنا لكم أن موعد اعلان النتائج سيكون خلال الايام القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية، وبمجرد اعتمادها سوف نوافيكم باخر التفاصيل ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.