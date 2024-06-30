نزل pdf كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي واهم الشروط

كشفت الحكومة العراقية، عن طريقة الاستعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية الذي يتم تقديمه للمواطنين العراقيين، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للفئات المستحقة، ومنهم المواطنين ذات الدخل المنخفض، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات ويعولن أطفال صغار، والأفراد الذين تم التخلي عنهم من قبل عائلاتهم، علما إنه يتم التسجيل والتقديم عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

طرحت الحكومة خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك للاستفادة من الدعم بكافة المجالات، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على ايقونة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الدفعة، واختيار المحافظة التابع لها المتقدم.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح بالخانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك قم بالانتظار قليلا لتظهر أمامك قائمة الأسماء ويمكنك تحميلها بصيغة PDF.

أخيرا يمكنك البحث عن اسمك في القائمة، والاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حددت الحكومة العراقية شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

ألا يمتلك المتقدم أي عقار أو سيارة أو أصول مالية باهظة الثمن.

يكون لدي المتقدم ظروف سكنية سيئة.

كذلك يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية، ومقيم بشكل دائم داخل العراق.

يتراوح العمر للنساء ما بين 15 سنة و55 سنة، ويتراوح عمر الرجال ما بين 18 سنة و60 سنة.

كما إنه يجب تقديم صورة البطاقة الشخصة للمتقدم وأسرته، وصورة بطاقة الإقامة، وبطاقة التموين، وصورة من السجل المدني، وأي أوراق أخرى تتطلب للتقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.