فيها زيادة ولا ايه!! قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة المقررة من الوزارة

تم تداول عدة أخبار حقيقة زيادة التموين 100 جنيه وزيادة قيمة المبلغ المحدد للتموين 100 جنيه للفرد الواحد في الآونة الأخيرة، وذلك عبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى الخاصة بالأخبار، وذلك مع اقتراب قدوم شهر يوليو القادم، أي بالتزامن مع العام المالي الجديد، ولكن لم يتم التأكيد على صحة هذا الخبر رسمياً، وبناءاً عليه سوف تبدأ الجهات المسئولة بوزارة التموين خلال أيام قليلة صرف الدعم الخاص بالتموين على البطاقات مع حلول شهر يوليو عبر المنافذ المختلفة للتموين بكل المحافظات المصرية.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024

أكد الدكتور (علي المصيلحي) وزير التموين عن عدم إعلان الوزارة عن أي قرار رسمي يفيد بتطبيق زيادة على قيمة الدعم على بطاقات التموين، وبناءاً عليه سوف تظل حصة المواطن كما هي دون أي زيادة، حيث بلغ نصيب الفرد الواحد على دعم قيمته 50 جنيه مصري وذلك يستطيع المواطن ان يصرف بها السلع الأساسية باسعار مخفضة لجميع المواطنين الذين يستحقون المساعدة في ظل الظروف الحالية.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

تم الاتفاق بين كل من وزارة التموين ومديريات التموين في مجموعة كبيرة من المحافظات المصرية على تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة، وبناءاً عليه تم تحديد نصيب الفرد من قبل الوزارة فيما يخص السلع الأساسية كالتالي: