“الآن”.. استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول العراق عبر نتائجنا وموقع الوزارة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول، ويزداد قلقهم بسبب تأخر ظهور النتيجة، وقامت وزارة التربية العراقية بطمأنتهم وقالت أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القادمة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتي تتم على قدم وساق تحت الإشراف الوزاري، وقالت الوزارة بأنها سترفع النتيجة إلكترونيًا على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي ويمكن الاستعلام عنها من خلاله دون الذهاب إلى المدارس توفيرًا لوقت وجهد الطلاب وأولياء أمورهم، نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول وكيفية الاستعلام عنها؛هذا ما سنعرفه في مقالنا اليوم.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب ظهور نتائج الثالث متوسط محافظة بابل وجميع محافظات العراق، وقالت أن سبب تأخر النتيجة هو أجازة عيد الأضحى المبارك والذي تزامن مع تصحيح الأوراق الامتحانية، واستأنفت الوزارة عملها عقب انتهاء الإجازة وتسعى بجد إلى انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة شديدة حرصًا منها على مصلحة الطلاب.

وأكدت الوزارة بأنها ستقوم برفع النتائج على موقع الوزارة فور اعتمادها من قبل الوزير وعلى الطلاب متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك وتويتر لمعرفة الموعد الصحيح لظهور النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتائج الثالث متوسط لعام 2024 بابل الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

النقر على تبويب “نتائج الاختبارات”.

تحديد خيار “نتائج الثالث متوسط”.

كتابة العام الدراسي 2024 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني.

تحديد اسم المحافظة “بابل”.

ادخال بيانات الطالب اسمه ورقم جلوسه.

النقر على أيقونة “البحث”

سوف تظهر نتيجة الطالب فور رفعها إلى الموقع.

نتائج الثالث متوسط 2024 بابل الدور الاول عبر نتائجنا

يمكن الحصول على نتيجة الثالث متوسط pdf من خلال موقع نتائجنا وذلك باتباع الخطوات التالية: