بعد اعتماد الخطة الدراسية الجديدة .. وزارة التعليم تجيب على ما هو موعد بداية العام الدراسي للعام الجديد 1446؟

أجابت وزارة التعليم السعودية على تساؤل الطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم والإداريين الذي يخص موعد عودة الدراسة خلال العام الدراسي المنتظر، وما مدة الإجازة الصيفية بشكل دقيق، حيث أن تلك الفترة شهدت العديد من الشائعات التي تمحورت حول الغاء الفصل الدراسي الثالث أو العمل به خلال المنظومة الجديدة، وهو ما أوضحته الوزارة بشكل دقيق لحسم الجدل.

مواعيد بداية العام الدراسي للعام الجديد 1446

أكدت وزارة التعليم السعودية على استمرار الإجازة الصيفية لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والإداريين لمدة 60 يوم، على أن تتم العودة للدراسة في صباح يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر صفر 1446 الموافق عشرون من شهر أغسطس 2024 الميلادي، ويسبق ذلك التاريخ باسبوع واحد فقط موعد عودة المعلمين للعام الدراسي الجديد يوم 7 صفر 1446.

وفيما يخص عودة للمشرفين فسوف تتم العودة للعمل من جديد في صباح يوم الأحد الموافق 29 محرم 1446، هذا بالإضافة إلى تأكيد العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة وقد أشارت الوزارة إلى إيجابيات ذلك النظام من حيث زيادة عدد ساعات الدراسة، وبذلك الأمر تحسم الوزارة الجدل وتنفي جميع الشائعات المتداولة حول الغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي 1446-2025.

إجازات التقويم الدراسي 1446-2025

فيما يلي نذكر البعض من الإجازات الرسمية للطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية وفقا للتقويم الدراسي الجديد: