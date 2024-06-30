قبل ساعات من الصرف.. الموارد البشرية توضح أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 31

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 31، وذلك بعد أن استقبلت الوزارة العديد من التساؤلات حول السبب في الحصول على تصنيف غير مؤهل للدعم، حيث يتم صرف الدعم بشكل شهري فقط للفئات التي حازت على الأهلية والاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسباب رفض أهلية الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لرفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور وبالتالي توقف الصرف أو استبعاد المستفيد، وتلك الأسباب تتمثل في:

السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تتخطى الحد المسموح والمعلن عنه وهو ٩٠ يوم.

إضافة تابعين وهميين أو تابعين لا يستقلون السكن ذاته مع مقدم الطلب.

التلاعب والتزوير في البيانات الشخصية المسجلة في قاعدة بيانات المستفيدين.

اخفاء قيمة الدخل الشهري الأساسي أو تجاوز الدخل الشهري لرب الأسرة قيمة الحد المانع.

عدم صحة عقد الإيجار المدون في بيانات المستفيد لإثبات السكن.

الترقيه في العمل والحصول على وظيفة ذات مرتب كبير.

استقدام عمالة منزلية تفوق عاملان وشراء أكثر من سيارة للأسرة.

شراء عقارات وأصول ومشغولات ذهبية وامتلاك حساب بنكي به أموال طائلة.

التهرب من الدراسة الميدانية وعدم الاستجابه لمطالب الوزارة في تحديث بيانات المستفيد.

متى يصرف الضمان الاجتماعي الدفعة 31 ؟

تتم أولى إجراءات إيداع الضمان الاجتماعي المطور غدا بمشيئة الله، وذلك مع شروق شمس ذلك اليوم الموافق الاثنين الأول من شهر يونيو من العام الميلادي 2024 بدون ترحيل أو تأجيل أو تبكير، وقد نوهت الوزارة على ضرورة استلام رسالة نصية تفيد نجاح عملية الإيداع قبل التوجه للصرف.