حدث ضجة عالية جدًا .. رابط ماشر لـ تحميل فيلم الفيل الأزرق الجزء الـ 3 ! اتفرج براحتك

ينتظر عشاق أفلام الإثارة بفارغ الصبر مشتاهدة فيلم “الفيل الأزرق 3″، حيث يواصل رحلة الدكتور يحيى راشد طبيب النفس الذي يعاني من صراعات داخلية وصراعات مع قوى خارقة للطبيعة، فيعد فيلم “الفيل الأزرق 3” من أكثر الأفلام التي كان ينتظرها الأشخاص حيث يقدم قصة مثيرة تتميز بطابع التشويق والإثارة وقديشارك فيه نخبة من النجوم مع ميزانية ضخمة تبشر بإنتاج ضخم.

تحميل فيلم الفيل الأزرق الجزء الـ 3

تدور أحداث الفيلم حول صراع الدكتور يحيى راشد مع قوى الشر التي تسيطر عليه ويحاول التخلص من لعنة الفيل الأزرق التي تطارده، فقد شارك في بطولة الفيلم نخبة من أكبر النجوم منهم نيللي كريم وهند صبري وشيرين رضا وخالد الصاوي، فالفلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد الذي حقق نجاحا كبيراُ في كتابة روايات الفيلم، فقد تم تخصيص ميزانية كبيرة جداً لفيلم “الفيل الأزرق 3” لضمان جودة الإنتاج وتقديم مؤثرات مبهرة تضيف على الفيلم واقعية أكثر.

أسعار تذاكر السينما لفيلم الفيل الازرق 3

لم يتم الإعلان رسمياً عن أسعار تذاكر السينما لفيلم “الفيل الأزرق 3” حتى الآن ولكن يمكننا استعراض أسعار تذاكر أفلام أخرى مشابهة لمعرفة التكلفة التقريبية المتوقعة:

تراوحت أسعار تذاكر فيلم “الفيل الأزرق 2” بين 50 و 100 جنيه مصري، حسب نوع السينما والمنطقة.

أما عن أسعار تذاكر أفلام الرعب الأخرى تتراوح أسعار تذاكر أفلام الإثارة والرعب الأخرى في مصر عادة بين 75 و 150 جنيه مصري.

فمن المتوقع أن تتراوح أسعار تذاكر فيلم “الفيل الأزرق 3” بين 100 و 150 جنيه مصري، مع العلم أن هذه مجرد تقديرات تقريبية، وقد تختلف الأسعار الفعلية عند طرح الفيلم في دور العرض.