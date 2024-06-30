عيش المغامرة واهزم أعدائك.. تحميل لعبة call of duty للاندرويد والايفون آخر إصدار 2024 “أفضل ألعاب إطلاق النار”

تعتبر لعبة call of duty كول أوف ديوتي واحدة من ألعاب الباتل رويال لإطلاق النار والتصويب، وفي التحديث الجديد تم إضافة العديد من الإضافات في اللعبة مثل أوضاع جديدة للعبة وطرق تصويب مختلفة، تعرف في هذا المقال على أهم مميزات اللعبة وخطوات التحميل على هواتف الأندرويد والايفون اخر اصدار 2024.

لعبة call of duty كول أوف ديوتي

حازت لعبة call of duty كول أوف ديوتي على شعبية كبيرة حيث يلعبها عدد كبير من الأشخاص حول العالم من محبي ألعاب التصويب والقتال وهناك عدة أوضاع للعب مثل zombies’ و ‘multiplayer وهما من الأوضاع المشهورة، ويمكن اللاعب تحريك الشخصيات باليد اليمنى والنقر للتصويب باليد اليسرى، وتعتبر اللعبة مجانية بالكامل باستثناء بعض الاضافات الجمالية يتم الدفع مقابل الحصول عليها.

متطلبات تشغيل لعبة كول أوف ديوتي

تعمل اللعبة على هواتف الأندرويد، ومن متطلبات تشغيلها ما يلي:

يتوفر على الأقل على 2 جيجا بايت كذاكرة عشوائية.

يكون نظام التشغيل أندرويد 5.1 أو أحدث.

تحميل لعبة call of duty للاندرويد

لعبة call of duty كول أوف ديوتي من الألعاب الموجهة للأندرويد مع وجود نسخ أخرى مشابهة يمكن لعبها على الكمبيوتر، ويمكن الحصول على اللعبة مجانا باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي على هاتفك.

ابحث عن لعبة call of duty كول أوف ديوتي.

اضغط على تحميل اللعبة.

افتح اللعبة على هاتفك واستخدم الأدوات المتاحة وقم بتحريك الشخصيات والتصويب ومواجهة المنافسين.

تحميل لعبة call of duty للايفون

يمكن الحصول على نسخة لعبة call of duty للايفون باتباع الخطوات التالية: