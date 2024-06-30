عااجل.. بعد طول انتظار أُعلنت نتائج الباكلوريا في سوريا 2024 عبر هذا الرابط الحصري والرسمي برقم الاكتتاب.. مبروك النجاح

تتطلع الطلبة بلهفة إلى موعد الإفصاح عن نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في سوريا، حيث أعلنت وزارة التربية السورية أنها قد أكملت جزء كبير من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، وتبذل جهود مكثفة لاستكمال باقي الإجراءات، من المتوقع أن تنشر النتائج قريبا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تعلن في المدارس التي ينتمي إليها الطلاب، وأشارت مصادر متعددة من داخل لجان التصحيح إلى أن النتائج الأولية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح للطلاب الذين خاضوا امتحانات الدورة الأولى لهذا العام، الوزارة تعمل جاهدة لضمان حصول جميع الطلاب على نتائجهم بدقة وسرعة، مما يعزز من أجواء الترقب والحماس لدى الطلبة وأسرهم الذين ينتظرون هذا الإعلان بفارغ الصبر.

رابط الحصول على النتائج

للوصول إلى نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية في سوريا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية السورية عبر الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية، توجه إلى القائمة الرئيسية واضغط على خيار نتائج الامتحانات من بين الخيارات المتاحة.

في القائمة الفرعية، اختر نتائج الدورة الأولى لعام 2024.

بعد ذلك، حدد نوع الدراسة الذي تود استعراض نتائجه، سواء كان علميا أو أدبيا.

قم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب أو الطالبة في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر عرض النتيجة لعرض التفاصيل.

سوف تظهر أمامك على الشاشة الدرجات التفصيلية لجميع المواد التي خاضها الطالب أو الطالبة.

عند اتباع هذه الخطوات بعناية، ستتمكن من الوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة ويسر.

نتائج الباكلوريا في سوريا

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم في سوريا بالإفصاح قريبا عن نتائج امتحانات البكالوريا، حيث سوف يتم نشر النتائج على المواقع الإلكترونية المخصصة وأيضا في المدارس المنتشرة في كافة المحافظات.