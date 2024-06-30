مبروك النجاح .. خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط 2024 وجميع المحافظات بالعراق

اقترب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط ديالي 2024 الأمر الذي جعل شغف الطلاب وأسرهم يزاد بمعرفة النتائج وذلك لمعرفة ىمستقبلهم الدراسي، حيث توفر وزارة التربية العراقية مواقع إلكترونية موثوق للحصول على النتائج دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس أو مكاتب التربية.

خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث متوسط في محافظة ديالي تحميل نتائجهم للدور الأول لعام 2024 إلكترونيًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة فقد وضحت الخطوات عبر موقعها من قبل وتتمثل فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “نتائج الطلاب”.

تحديد “نتائج الثالث متوسط” من القائمة المنسدلة.

اختيار “النتائج” للدور الأول أو الثاني.

إدخال اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

يمكن تحميل النتيجة بصيغة PDF لحفظها أو طباعتها.

كما يمكن أن بالذهاب إلى المدرسة ومعرفتها حيث تقوم بعض المدارس بتوزيع كشوف النتائج على الطلاب.

خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط ديالي 2024 عبر موقع نتائجنا

بعدما وضحنا لكم كيفية الاستعلام من خلال موقع الوزارة سنوضح لكم خطوات تحميل نتائج الثالث متوسط في محافظة ديالي للعام الدراسي 2024 من خلال موقع نتائجنا وتتمثل الخطوات فيما يلي: