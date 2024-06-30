بشرى سارة للجميع “صدرت حالًا” .. رابط تحميل نتائج الثالث متوسط البصرة 2024 مبروك النجاح

أعلنت وزارة التربية عن رابط تحميل نتائج الثالث متوسط في البصرة 2024 من خلال الدخول إلى موقعها الرسمي وموقع نتائجنا الإلكتروني، حيث قدمت شرح تفصيلي لخطوات تحميل النتائج من كلا الموقعين، فقد وضحت ذلك بعد كثرة التساؤولات حول الإعلان عن موعد النتيجة وكيفية الاستعلام عنها.

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط البصرة 2024

يمكن لطلاب البصرة تحميل نتائج امتحان الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024 في محافظة البصرةإلكترونيًا وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية https://epedu.gov.iq/verify/index.php?ur =/ واتباع باقي الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية. الذي ذكرناه سابقاً.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على “نتائج الطلاب”.

تحديد “نتائج الثالث متوسط”.

اختيار “النتائج” للدور الأول أو الثاني.

إدخال اسم الطالب أو الرقم الامتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

يمكن تحميل النتيجة بصيغة PDF لحفظها أو طباعتها.

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط البصرة 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال موقع نتائجنا فهو موثق وتابع لوزارة التربية ، فقد وضحت الوزارة أن الاستعلام سيكون إلكترونياً وذلك لتوفير الكثير من الوقت والجهد للحصول على النتيجة فيجب أن يقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية