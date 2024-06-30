“لولو الشطورة صارت شرطية” أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على الأقمار الصناعية بجودة عالية

قناة وناسة كيدز اشتهرت بعرض جميع أغاني لولو التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة في بلادنا العربية كما أسعدت الكثير من محبي قنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة لكل الأطفال العربية في الوطن العربي بالكامل.

أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV

قناة وناسة من القنوات الفضائية المفضلة لجميع الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين والمشاهدين في الفترة الأخيرة لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة عبر عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة على الريسيفر