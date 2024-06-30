ترددات قناة الفجر الجزائرية 2024  على نايل سات وعرب سات “هنـــا” خطوات التنزيل

يتساءل العديد عن تردد قناة الفجر الجزائرية نظراً لما تقدمه من محتوى إخباري شامل للأحداث الجارية، كما تبث البرامج الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق وعرض المسلسلات العربية والأجنبية الجديدة وتقديم البرامج الثقافية والدينية، كما تعمل على نقل المباريات الرياضية مباشرة بجودة صورة وصوت عالية، ففي هذا المقال سنوضح لكم التردد وكيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال
ترددات قناة الفجر الجزائرية 2024
تقوم قناة الفجر الجزائرية ببث باقة متنوعة من البرامج المخصصة في الأخبار والترفيه والثقافة والرياضة على مختلف الأقمار الصناعية ويتمثل التردد في ادخال المعلومات الآتية:
- ترددات قناة الفجر الجزائرية على قمر: نايل سات
- التردد: 12034
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
كما يمكنك تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر: عرب سات من خلال ادخال المعلومات الآتية:
- التردد: 11034
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
تعد قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات الفضائية الجزائرية، حيث تقدم محتوى متنوعا من البرامج الإخبارية والترفيهية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج الدينية، فيمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في جهاز الاستقبال.
- اختر كلمة “تركيب” أو “Installation”.
- قم بتحديد خيار “البحث عن القنوات” أو “Channel Search”.
- اضغط على كلمة “بحث” أو “Scan”.
- انتظر حتى تنتهي عملية البحث، فبمجرد العثور على القناة ستظهر على قائمة القنوات لديك.
- يمكنك تحميل القناة ومشاهدة كافة الأفلام والمسلسلات التركية الجديدة.