هاتف سامسونج بسعر 7000جنيه يدعم الالعاب (أقوي موبايل تشتريه).. بدون ولا عيب وسعر كويس ومساحة متوسطة

اذا كنت تبحث عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه بمواصفات قوية ينجز لك جميع المهام التي تحتاجها في حياتك اليومية، فأنت في المكان الصحيح الذي سيقوم بعرض مجموعة من أفضل هواتف سامسونج بالأسعار الخاصة بها، حيث تعتبر شركة سامسونج من أفضل الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف الذكية ذات معالج قوي وامكانيات رائعة وبأسعار تنافسية مع الشركات الأخرى، فتابعوا معنا السطور القادمة ستجدوا تفاصيل مهمة.

هاتف سامسونج بسعر 7000جنيه

يعتبر موبايل A24 أفضل هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، حيث يحمل هذا الهاتف مجموعة من المميزات التي جعلته الأفضل في هذه الفئة، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

يأتى هاتف Galaxy A24 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED.

كما يأتي الهاتف محملا بمعالج من نوع Mediatek MT8781 Helio G99 ثمانى النواة.

ببطارية سعة 5000 مللى أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف تأتي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت.

وتكون الذاكرة الداخلية للهاتف إما سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

يأتي الهاتف باللون الأحمر والأسود والأزرق، ويتوفر بسعر 7000 جنيه مصري.

هاتف Galaxy A34 5G

بعد التعرف على افضل هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، نعرض لكم هذا الهاتف ذات المواصفات الفائقة جعلت الكثير يبحثون عنه، حيث يأتي هذا الهاتف محملاً بالعديد من المميزات التي جعلته من أقوى هواتف سامسونج، والتي من أهمها ما يلي: