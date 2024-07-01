“هتخلص بدري بدري” مد سن المعاش لـ 65 متى يتم تطبيق هذا القرار وتعرف على موعد صرف معاشات يوليو 2024

كشفت عدة مصادر حكومية إلى مد سن المعاش لـ 65 عاما والذي يستفيد منه الكثير من الموظفين بالقطاع العام والخاص، وتولي الدولة اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات حيث عملت على رفع إجمالي قيمة الدخل عبر حزمتين في شهري إبريل وأكتوبر من العام الماضي رغم ما تعانيه موازنة الدولة، ولقد وافق مجلس النواب على قرار تعديل سن المعاش ليصبح 65 عامل ليكون ذلك بشكل تدريجي، ونستعرض معكم خلال المقال موعد صرف المعاشات فتابعونا.

مد سن المعاش لـ 65 عاما

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى 65 عاما بحلول شهر يوليو 2040 على النحو التالي:

رفع سن المعاش إلى 61 عاما في يوليو 2032.

زيادة سن التقاعد الى 62 عاما بحلول 2034.

رفع سن المعاش الى 63 عاما بحلول 2036.

سن المعاش سيكون 64 عاما في 2038.

مد سن التقاعد إلى 65 عاما بحلول يوليو 2040.

أما بخصوص زيادة المعاشات المستحقة فإنها ترتفع بحد أقصى بنسبة 15% كل عام بداية من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، وبناء على ذلك فإنه يتم تطبيق الزيادة المقررة طبقا لما نصت عليه المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية بداية من 1 يوليو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

أعلنت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ان بداية صرف المعاشات يكون بداية من يوم الاثنين 1 يوليو 2024 والذي يستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الأحد المقبل، وخلال الفترة الاخيرة كان يتم صرف المعاشات بزيادة وصلت الي 15% طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، وذلك في شهر مارس الماضي بدلا من يوليو 2024 بسبب موجة الغلاء في الأسعار وارتفاع نسب التضخم، وبالتالي سيتم صرف معاشات شهر يوليو دون أي زيادة ويمكن الاستعلام عن المعاشات عبر زيارة موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بالاسم والرقم القومي، ويمكن صرف المعاشات من هذه الأماكن كما يلي: