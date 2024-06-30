مبروك عليك الزيادة ياعم قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024 “اسعار السلع التموينية الجديدة”

تُعد بطاقة التموين في مصر بمثابة شريان الحياة للأسر المصرية خاصة للفئات محدودة الدخل، فهي تتيح لهم الحصول على سلع أساسية بأسعار مدعومة من الحكومة، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عليهم وتحسين مستوى معيشتهم، فالجدير بالذكر أن المواطنين يتساؤلون عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024 وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا.

قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024

لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أي تغيير في حصة الفرد من الحصة التموينية لشهر يوليو 2024، وبالتالي سيتم صرف مستلزمات التموين لشهر يوليو المقبل لجميع حاملي البطاقة التموينية البالغ عددهم 23 مليون اعتباراً من 1 يوليو، وفقاً لمحدد الوزارة السابق. حصة الفرد:

سيتم صرف زجاجة زيت سعة 800 مل لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية، بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة.

يتم سيحصل كل شخص مسجل على البطاقة التموينية كيلوجرام واحد من السكر، أي كل بطاقة بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر.

أسعار السلع التموينية

قامت لوزارة بتوضيح أسعار السلع التموينية لشهر يوليو لعام 2024 لتكن كالآتي: