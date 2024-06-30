مبروك عليك الزيادة ياعم قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024 “اسعار السلع التموينية الجديدة”

تُعد بطاقة التموين في مصر بمثابة شريان الحياة للأسر المصرية خاصة للفئات محدودة الدخل، فهي تتيح لهم الحصول على سلع أساسية بأسعار مدعومة من الحكومة، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عليهم وتحسين مستوى معيشتهم، فالجدير بالذكر أن المواطنين يتساؤلون عن قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024 وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا.
قيمة نصيب الفرد في تموين شهر يوليو 2024
لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أي تغيير في حصة الفرد من الحصة التموينية لشهر يوليو 2024، وبالتالي سيتم صرف مستلزمات التموين لشهر يوليو المقبل لجميع حاملي البطاقة التموينية البالغ عددهم 23 مليون اعتباراً من 1 يوليو، وفقاً لمحدد الوزارة السابق. حصة الفرد:
- سيتم صرف زجاجة زيت سعة 800 مل لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية، بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة.
- يتم سيحصل كل شخص مسجل على البطاقة التموينية كيلوجرام واحد من السكر، أي كل بطاقة بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر.
أسعار السلع التموينية
قامت لوزارة بتوضيح أسعار السلع التموينية لشهر يوليو لعام 2024 لتكن كالآتي:
- سكر معبأ 1 كيلو 12.60 جنيه.
- أرز معلب 1 كيلو 12.60 جنيه.
- زجاجة زيت 800 مل سعرها 30 جنيها.
- شاي ناعم 40 جرام 5 جنيه.
- مكرونة علبة 400 جرام 6.50 جنيه.
- دقيق معبأ 1 كيلو 18 جنيه.
- مكرونة علبة 800 جرام 13 جنيه.
- فول معلبة 500 جرام 9 جنيه.
- عدس مطحون 500 جرام 21 جنيه.
- هريسة صناعية 800 جرام 36 جنيه.
- صوص 300 جرام 8 جنيه.
- مربى 350 جرام 16 جنيه.
- تونة مفتتة 140 جرام 18 جنيه.
- جبنة تتراباك 250 جرام 14 جنيه.
- هذه الأسعار موحدة عند جميع التجار في جمهورية مصر العربية.