جاري استمرارية صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة بشكل مبكر لجميع المستفيدين

وضحت الهيئة القومية للمعاشات إن زيادة معاشات يوليو 2024 تعد خطوة إيجابية من قبل الحكومة المصرية لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، كما وضحت عدة نصائح لهم كالتأكد من هوية الصرف قبل تسليمها للموظف، والتوقيع على استلام المعاش، والحذر من عمليات الاحتيال وعدم إعطاء بياناتهم الشخصية لأي شخص لا يمثل جهة رسمية، فسنوضح في مقالنا كافة التفاصيل والنصائح حول موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات يوليو 2024 مع زيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم الفئات محدودة الدخل و تحسين مستوى معيشتهم، فسيكون الصرف بداية من يوم الخميس 27 يونيو 2024، بدلاً من الأول من يوليو، وذلك تسهيلاً على أصحاب المعاشات وتخفيفًا للعبء عليهم، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 7 أيام حتى نهاية شهر يوليو 2024، فيمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال الآتي:

ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها.

المحافظ الإلكترونية.

جميع فروع مكاتب البريد المصري.

قرار الزيادة الجديدة

الجدير بالذكر أن هناك زيادة 15% طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة الظروف الصعبة لتكن قيمة كل فئة كالآتي: