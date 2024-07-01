“شاهد الحلقة الأولى مترجمة“ مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مدبلج لأقوى الأحداث التاريخية الاسلامية

انتهى عرض الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات التركية التي حازت على اهتمام كبير من قبل المتابعين وذلك لما يحمله المسلسل أحداث تاريخية نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

نقلت بعض المصادر أنه تم البدء بالفعل في تصوير مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل في شهر سبتمبر القادم وهذا هو الموعد الرسمي لعرض الموسم الجديد كل عام، ومن المقرر أن يشهد هذا الموسم مجموعة من الصراعات التي سوف يقودها القائد عثمان.

القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، يوجد مجموعة من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومنها:

قناة الفجر الجزائرية

وهي من القنوات التي تعرض المسلسل باللغة العربية ويمكنك تنزيلها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة آي تي في على ترك سات

وهي تعرض المسلسل باللغة التركية ويمكنك استقبالها من خلال استخدام هذا التردد: