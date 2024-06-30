“سند لك ولكل الأسرة”.. كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان 1445

برنامج “سند” الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يُعد من أبرز برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدات المالية للشباب السعوديين، خصوصًا الذين يعانون من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، بهدف توفير حياة كريمة لهم وتيسير الزواج، يُعد هذا البرنامج خطوة هامة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز فرص الزواج للشباب.

شروط الحصول على دعم برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج

للحصول على دعم برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج، يجب توافر بعض الشروط المحددة، التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، وفيما يلي الشروط بالتفصيل:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية، هذا الشرط يضمن أن الدعم موجه للمواطنين السعوديين الذين يعيشون داخل المملكة.

العمر: يجب أن يكون عمر الزوج بين 21 و45 عامًا، بينما يجب أن يكون عمر الزوجة بين 18 و45 عامًا، حيث أن هذه الفئة العمرية تعكس التركيز على الشباب القادرين على بدء حياة زوجية مستقرة.

المؤهل الدراسي: يجب ألا تقل شهادة المتقدم عن الثانوية العامة، بما يضمن أن المستفيدين لديهم الحد الأدنى من التعليم الذي يمكنهم من الاستفادة من الفرص الوظيفية والمساهمة في بناء المجتمع.

الزواج الأول: يجب أن يكون المتقدم في زواجه الأول، وأن يكون عقد الزواج قد أُبرم خلال السنة الماضية، حيث يهدف برنامج سند دعم الشباب الذين يدخلون الحياة الزوجية لأول مرة.

الدخل الشهري: كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 4000 ريال سعودي، وذلك لضمان أن الدعم موجه للفئات ذات الدخل المنخفض التي تحتاج فعلاً إلى المساعدة المالية.

دورة الوعي المالي: يجب على المتقدم اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة نجاح تصل إلى 60%، حيث تهدف تلك الدورة إلى تثقيف المتقدمين حول إدارة الموارد المالية بشكل صحيح لضمان استدامة الدعم وتحقيق الاستقرار المالي.

كيفية التسجيل في برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج

للتسجيل في برنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط التسجيل: قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج “سند” محمد بن سلمان للزواج للوصول إلى صفحة التسجيل.

إنشاء حساب: انقر على زر “تسجيل الدخول” للبدء في عملية التسجيل، وأدخل بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

قراءة الشروط والأحكام: تأكد من قراءة الشروط والأحكام بدقة والموافقة عليها إذا كنت توافق على جميع البنود.

إتمام دورة الوعي المالي: يجب عليك إتمام دورة الوعي المالي التي يقدمها البرنامج، والتي تساعدك في تعلم كيفية إدارة موارده المالية بفعالية.

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