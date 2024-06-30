لأجمل أناشيد الاطفال.. نزل تردد قناة طيور الجنة 2024 بيبي بأعلى جودة على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة بيبي هي واحدة من القنوات المفضلة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجمع بين المرح والفائدة وتأسست القناة بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال الأناشيد والبرامج الممتعة بفضل محتواها الجذاب والمناسب للأطفال، أصبحت وجهة محببة للأسر العربية الباحثة عن ترفيه آمن ومفيد لأبنائها.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تعد قناة طيور الجنة بيبي من أشهر قنوات الأطفال العربية، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي هادف للأطفال الصغار دون سن السادسة من خلال ما يلي:

تقدم القناة باقة واسعة من البرامج التي تناسب مختلف أذواق الأطفال.

تساعد هذه الأغاني الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والكلمات الجديدة بطريقة ممتعة وجذابة.

تقدم قناة طيور الجنة بيبي محتوى بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.

ترددات قناة طيور الجنة بيبي

تتوفر قناة طيور الجنة بيبي على العديد من الأقمار الصناعية، إليك بعض أحدث الترددات:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD

كيفية استقبال قناة طيور الجنة بيبي

لمعرفة كيفية استقبال قناة طيور الجنة بيبي تابع ما يلي: