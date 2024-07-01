“احجز واستلم فوراً”.. رابط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2024 fcms.cbl.gov.ly.. الخطوات والشروط

يمثل إطلاق مصرف ليبيا المركزي لنظام جديد لحجز العملات الأجنبية خطوة هامة في سياق الجهود الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطنين، يهدف هذا النظام إلى تيسير الحصول على العملات الأجنبية حيث يمكن لكل فرد التقدم بطلب لحجز ما يصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر رابط يوفره المصرف المركزي، بفضل هذه الخدمة يستطيع المواطنون الليبيون الذين يستوفون الشروط المطلوبة الإستفادة من فرصة حجز العملات الأجنبية بطريقة سهلة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمرونة في عمليات توفير العملات الأجنبية بالبلاد.

رابط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

لحجز مبلغ 4000 دولار من المصرف الليبي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة مثل الإسم، الرقم الوطني، ورقم الجواز، وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

أدخل الرمز المرئي في المكان المخصص ثم اضغط على زر “تأكيد”.

حدد المبلغ الذي ترغب في حجزه، بحد أقصى 4000 دولار.

أدخل رقم حسابك بصيغة IBR.

ثم اضغط على “حجز”.

شروط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

للحصول على المبلغ المطلوب، هناك بعض الشروط البسيطة التي وضعها المصرف المركزي والدولة الليبية: