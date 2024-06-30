رسميًا .. وزارة التضامن تعٌلن عن آخر أخبار معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج مساعدات نقدية تقدمه الحكومة المصرية للأسر المصرية محدودة الدخل بهدف التخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشتهم، فتختلف قيمة المعاش حسب عدد أفراد الأسرة، فيمكن التقديم على معاش تكافل وكرامة من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء مصر خلال استمارة مخصصة.

آخر أخبار معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

وضحت الوزارة بأنه لا توجد زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة في يوليو 2024 فأن الزيادة الأخيرة، كانت في شهر ابريل الماضي للعام الجاري فقد كانت تفاصيلها كاآتي:

حصلت أسر تكافل وكرامة على زيادة 15% في معاشاتهم في فبراير 2024.

تتراوح قيمة الزيادة الجديدة ما بين 50 إلى 100 جنيه شهريًا.

استفادت من هذه الزيادة الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

حققية زيادة معاشا تكافل وكرامة

يحصل المستحقون على معاش تكافل وكرامة بزيادة الجديدة في شهر يوليو، بناءً على الإعلان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، فقد تمت الموافقة على زيادة نسبتها 15% لتكاليف تصل إلى 5.5 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي الزيادة في العام إلى 55% من قيمة المعاش، فقد تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2024، وسيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024-2025، دون وجود أي قرارات إضافية بخصوص الزيادة حتى الآن.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات الخاصة بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وتتمثل فيما يلي: