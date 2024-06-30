آيفون الغلابة وصل.. مواصفات هاتف Realme Note 50 الجديد وسعر الجوال الاقتصادي بالدول العربية.. كاميرا خيالية هتبهرك

هاتف Realme Note 50، يعتبر هاتف ريملي هو من أرخص الهواتف في فئته فهو من الهواتف التي استطاعت أن تجمع بين الشكل الانسيابي المميز والمواصفات التي تشبه مواصفات الايفون فهو صاحب شاشة IPS LCD بمساحة 6.74 بوصة ودقتها HD مع معالج من نوع Unisoc Tiger T612 بجانب بطارية بقوة 5000 أمبير شاحن سرعته 10 واط، لذا سنأخذكم في جولة تتعرفون من خلالها على مواصفات وسعر الهاتف فتابعونا.

مواصفات هاتف Realme Note 50

من الهواتف التي تتميز بمواصفات عالمية جعلت منه واحد من أبرز الخيارات المتاحة أمام مستخدمي هواتف ريملي وقد جاءت مواصفات الهاتف الجديد من ريملي على النحو التالي:

الشاشة: الشاشة في الهاتف أكثر من رائعة حيث أنها تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة، مع معدل تحديث 90Hz.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية أتنين حيث أن دقة الكاميرا الأولي هي 13 ميجا بكسل والثانية هي بدقة 0.08 ميجا بكسل.

البطارية: البطارية قوية جدا يمكنها أن تعمل لعدد طويل من الساعات حيث تأتي بسعة 5000 أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع.

الألوان: يتواجد الهاتف بلونين فقط الأزرق والأسود.

المعالج: المعالج ذات أداء عالي فهو من نوع Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو.

شبكات الاتصال: يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G, 4G, 5G.

الهاتف من نوع الذي يدعم الاتصال شريحتين وذلك من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف زيادة الذاكرة الخارجية بتركيب كارت ميموري.

الهاتف يأتي بثلاث إصدارات بناء على المساحة والذاكرة.

سعر هاتف Realme Note 50

يتميز الهاتف بسعره الأقتصادي جدا بالنسبة لسعر تداوله حيث يأتي بالسعر التالي في كلا من مصر والسعودية والإمارات: