مباراة العالم كله مجانًا عبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2024 “متاحة على نايل وعرب سات”

تعتبر قناة بين سبورت واحدة من أفضل وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم، وذلك لأنها تهتم بتقديم البرامج التليفزيونية الرائعة الذي يقوم بتقديمها أفضل وأهم وأشهر المحللين والنقاد الرياضيين بالدول العربية والعالم، وتقوم هذه القناة بتقديم محتواها على مدار 24 ساعة دون أن يوجد انقطاع، وذلك لأن القناة تهتم دائمًا بالحفاظ على متعة المشاهد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التردد الخاص بقناة بين سبورت، وأيضًا أهم البرامج التي تقوم هذه القناة بتقديمها.

تردد قناة بين سبورت

يمكن القيام بالتعرف على التردد الخاص بقناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات، وهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11013

معدل استقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

معدل تردد الموجه: 8PSK.

القمر الصناعي سهيل سات:

تردد القناة: 10810.

معدل استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

القمر الصناعي بدر سات:

تردد القناة: 11566.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

البطولات التي يتم عرضها على قناة بين سبورت

تقوم قناة بين سبورت بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج التليفزيونية، ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على البطولات التي يتم عرضها على قناة بين سبورت وهي كالتالي: