أخر حلقة من مسلسل المؤسس عثمان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية  2024 الجديد

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم وأشهر القنوات التلفزيونية التي تهتم ببث باقة كبيرة ومتميزة من المسلسلات التركية التي تقوم القناة بترجمتها إلى اللغة العربية، ومن أشهر هذه المسلسلات مسلسل مسلسل قيامة، ولذلك السبب يوجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في القيام بالحصول على تردد هذه القناة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية، وأيضًا خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

من خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية، وهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن لجميع الأشخاص القيام بتنزيل القناة على التلفاز الخاص بهم من خلال مجموعة من الخطوات، ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، وهي كالتالي:

في البداية يجب القيام بالضغط على خيار القائمة الذي يتواجد في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر، ثم القيام بعدها بالضغط على زر اعدادات القناة.