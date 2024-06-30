عاجل “LINK شغال education.gov.dz” نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 دورة ماي برقم التسجيل عبر الديوان الوطني

يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر إلى معرفة نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 وإثبات المستوى، خاصة مع إعلان النتائج من قبل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد منذ قليل تعد اختبارات المراسلة من الاختبارات الهامة في الجزائر، حيث تقيم المستوى اللغوي والعلمي للطلاب، سنتناول في السطور التالية تفاصيل نتائج المراسلة 2024 وكيفية الاستعلام عنها.
نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 دورة ماي
أعلنت وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عن ظهور نتائج المراسلة 2024، مؤكدين على حرصهم لتوفير النتائج لجميع الطلاب، وتم الإعلان عن النتائج في جميع الولايات الآن :
- ولايات الجلفة ومستغانم، تمنراست، شلف بسكرة، ادرار، سطيف، تأتي تلك الولايات في المرحلة الأولى.
- ولايات بشار، عنابة، تلمسان، قسنطينة، الجزائر، الوادي، ورقلة، سوق اهراس، تظهر نتائج تلك الولايات في المرحلة الثانية.
- ولايات الأغواط، وهران، تيارت، سكيكدة، تيزي وزو، عين دفلى، سعيدة، تبسة، تظهر النتائج في تلك الولايات في المرحلة الثالثة.
طريقة الحصول على رقم التسجيل لاستخراج على نتائج المراسلة
في حالة فقدان رقم التسجيل والرغبة في الحصول على نتائج المراسلة، يتوجب عليك متابعة الإرشادات التالية لاستخراج رقم التسجيل:
- ابدأ بزيارة موقع التسجيل مباشرة.
- انقر على اختيار المركز المناسب.
- قم بإدخال الاسم والرقم.
- ثم أدخل تاريخ الميلاد.
- اكتب الأحرف الموجودة على اليسار بدون ترك فراغات.
- انقر على زر التأكيد.
كيفية الحصول على نتائج المراسلة حسب الولايات 2024
للاستعلام عن نتائج المراسلة حسب الولايات لدورة ماي 2024 برقم التسجيل، يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب، الذي تم الحصول عليه عند التسجيل في البرنامج.
- اختيار أيقونة “النتائج”.
- الانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على نتائج المراسلة 2024.
- تحديد الولاية التي ينتمي إليها الطالب.
- البحث عن اسم الطالب ومعرفة النقاط.
- يجب أن تكون نتيجة الطالب أكثر من 50% ليُعتبر ناجحًا، وفي حال حصوله على 75% أو أكثر يكون تقديره ممتازًا.
تتيح هذه الخطوات البسيطة للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج المراسلة بسهولة وفعالية، مما يعكس التزام وزارة التربية الوطنية بتوفير تجربة تعليمية شفافة وميسرة للجميع.
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