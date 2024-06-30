عاجل “LINK شغال education.gov.dz” نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 دورة ماي برقم التسجيل عبر الديوان الوطني

يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر إلى معرفة نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 وإثبات المستوى، خاصة مع إعلان النتائج من قبل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد منذ قليل تعد اختبارات المراسلة من الاختبارات الهامة في الجزائر، حيث تقيم المستوى اللغوي والعلمي للطلاب، سنتناول في السطور التالية تفاصيل نتائج المراسلة 2024 وكيفية الاستعلام عنها.

نتائج المراسلة حسب الولايات 2024 دورة ماي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عن ظهور نتائج المراسلة 2024، مؤكدين على حرصهم لتوفير النتائج لجميع الطلاب، وتم الإعلان عن النتائج في جميع الولايات الآن :