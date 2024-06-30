حملها pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة اهم الشروط وطريقة الإستعلام

خلال الأيام المقبلة، سيتم إصدار أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وهي تحظى باهتمام واسع من المواطنين العراقيين، وتعد هذه المساعدة المالية دعم مهم للأسر الأكثر احتياج لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة وفي هذا المقال، سوف نقدم لكم رابط يسهل عليكم الوصول إلى الأسماء بكل سهولة ويسر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وزارة العمل العراقية تسعى لتقديم الرعاية الاجتماعية لآلاف المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأخيرة وهذا العام حوالي 70 ألف شخص وتشمل هذه الخدمة الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن وفق شروط معينة، فيما يلي أبرز شروط الاستحقاق للدعم الاجتماعي في العراق:

يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم في العراق بشكل مستمر.

ألا يمتلك منزل أو عقار في العراق.

يكون لديه دخل شهري محدود.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عام.

بالنسبة للسيدات، يجب أن يكون العمر بين 15 و55 عام.

يتكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للدعم من أربعة أشخاص على الأقل.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

يسعى العديد من العراقيين للاستعلام عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق،و سنوضح لكم كيفية الاطلاع على القائمة باتباع الخطوات التالية: